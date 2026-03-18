Nel tanto discusso pareggio contro l'Atalanta al Meazza, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Carlos Augusto. Al secondo posto ecco Pio Esposito mentre sul terzo gradino del podio appare Yann Bisseck. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.31%

Bisseck 7.28%

Akanji 0.62%

Carlos Augusto 61.74%

Dumfries 4.21%

Barella 2.97%

Zielinski 6.15%

Sucic 0.31%

Dimarco 0.72%

Thuram 1.13%

Esposito 11.90%

Mkhitaryan 0.21%

Bonny 0.21%

Frattesi 1.03%

Luis Henrique 0.72%

De Vrij 0.51%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 43 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 48 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 34 PT.

THURAM 25 PT.

CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BARELLA 15 PT.

BASTONI E AKANJI 12 PT.

BISSECK E DIOUF 11 PT.

J. MARTINEZ 10 PT.

BONNY 9 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.