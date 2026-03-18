Nel tanto discusso pareggio contro l'Atalanta al Meazza, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Carlos Augusto. Al secondo posto ecco Pio Esposito mentre sul terzo gradino del podio appare Yann Bisseck. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.31%
Bisseck 7.28%
Akanji 0.62%
Carlos Augusto 61.74%
Dumfries 4.21%
Barella 2.97%
Zielinski 6.15%
Sucic 0.31%
Dimarco 0.72%
Thuram 1.13%
Esposito 11.90%
Mkhitaryan 0.21%
Bonny 0.21%
Frattesi 1.03%
Luis Henrique 0.72%
De Vrij 0.51%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 43 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.
LAUTARO 48 PT.
DIMARCO 45 PT.
ESPOSITO 34 PT.
THURAM 25 PT.
CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 19 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BARELLA 15 PT.
BASTONI E AKANJI 12 PT.
BISSECK E DIOUF 11 PT.
J. MARTINEZ 10 PT.
BONNY 9 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 16:44
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture