Il desiderio di Lautaro Martinez di tornare almeno per un anno al Racing Avellaneda ha messo in allarme qualche tifoso. In realtà, come si legge su Il Giorno e come ha spiegato anche l'attaccante argentino, ci sono diversi aspetti da considerare.

Il quotidiano prova oggi ad analizzare quali aspetti potrebbero spingere l'attaccante verso il Racing. Uno dei motivi è sicuramente Milito, una calamita per Lautaro, che ha un grande legame col Principe (fu lui con Zanetti e Ausilio ad apparecchiare il passaggio all'Inter). Altra spinta è quella dei tifosi del Racing, dei parenti e degli amici in Argentina, anche se tra quelli "stretti" va ovviamente annoverata la moglie Agustina che a Milano ha interessi imprenditoriali (un ristorante in zona Brera).

Quello che invece potrebbe spingere Lautaro a chiudere nell'Inter è la ricerca di nuovi trofei, soprattutto qualora l'argentino dovesse arrivare in buone condizioni fisiche agli ultimi anni di carriera. L'attaccante ha vinto due Scudetti, insegue il terzo, ha in bacheca Coppe Italia e Supercoppe Italiane, ma in ambito europeo ha perso tre finali (una in Europa League e due in Champions League). Insegue inoltre una serie di record individuali, visto che è oggi a 171 reti con Altobelli a 209 e Meazza a 284 unici ad aver fatto meglio.