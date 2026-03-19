Arrivano buone notizie per la Italia e per Gennaro Gattuso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, le condizioni di Sandro Tonali non destano più preoccupazione dopo l’infortunio accusato nella sfida di Champions League tra Barcellona e Newcastle.

Gli esami svolti nella giornata di oggi hanno evidenziato soltanto un edema per il centrocampista classe 2000, escludendo quindi problemi più seri. Una diagnosi che permette allo staff azzurro di tirare un sospiro di sollievo: Tonali sarà infatti a disposizione per la sfida contro l’Irlanda del Nord e per l’eventuale finale dei playoff.

L’allarme è dunque rientrato, anche se resta la massima cautela. L’auspicio è che il giocatore possa osservare un turno di riposo nel weekend, quando il Newcastle sarà impegnato nel derby contro il Sunderland, così da presentarsi al meglio agli impegni con la Nazionale.