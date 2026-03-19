Missione di Ausilio e Baccin a Londra dove si sono giocate ben tre partite di Champions League tra martedì e mercoledì. Non solo Vicario, ci sono altri due giocatori sul taccuino della dirigenza nerazzurra. L'Inter di Chivu intanto non si è allenata ad Appiano, le ultime su Lautaro e Bastoni in vista di Fiorentina-Inter.