Missione di Ausilio e Baccin a Londra dove si sono giocate ben tre partite di Champions League tra martedì e mercoledì. Non solo Vicario, ci sono altri due giocatori sul taccuino della dirigenza nerazzurra. L'Inter di Chivu intanto non si è allenata ad Appiano, le ultime su Lautaro e Bastoni in vista di Fiorentina-Inter.

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Sezione: Copertina / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.