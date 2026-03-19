L'eliminazione nei playoff di Champions League per mano del Bodo/Glimt non ha avuto solo conseguenze economiche per l'Inter. Dopo gli ottavi di Champions League e il conseguente aggiornamento del Ranking UEFA per club, i nerazzurri hanno perso una posizione in classifica, venendo scalzati al terzo posto dal Liverpool che ieri sera ha eliminato il Galatasaray e si è guadagnato il momentaneo podio raggiungendo un coefficiente di 130.000 punti rispetto ai 127.000 dei nerazzurri. Roma sempre in 13esima posizione, Atalanta ancora al 15esimo posto.

Va ricordato che il calcolo dei punti di ogni squadra è dato dalla somma dei singoli punteggi nelle cinque stagioni precedenti nelle competizioni europee, compresa la stagione in corso.