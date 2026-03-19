Con la qualificazione al Mondiale già in tasca, la Nazionale svizzera si appresta a giocare due test match contro Germania e Norvegia, rispettivamente il 27 e il 31 marzo, come prove generali verso la rassegna che si disputerà in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per questi due appuntamenti, il ct Murat Yakin ha convocato 26 giocatori, tra cui, ovviamente, l'interista Manuel Akanji

Sezione: News / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 11:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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