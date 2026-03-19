Con la qualificazione al Mondiale già in tasca, la Nazionale svizzera si appresta a giocare due test match contro Germania e Norvegia, rispettivamente il 27 e il 31 marzo, come prove generali verso la rassegna che si disputerà in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per questi due appuntamenti, il ct Murat Yakin ha convocato 26 giocatori, tra cui, ovviamente, l'interista Manuel Akanji.

Das erste Aufgebot im WM-Jahr 2026 ️

La première sélection dans l'année de la Coupe du monde 2026

Le prime convocazioni nell'anno dei Mondiali 2026#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #lanaticunvus pic.twitter.com/suBeg6SX5Q — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 19, 2026