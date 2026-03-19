"L'Inter ha bisogno di un portiere forte". Parte così la riflessione di Gianluca Pagliuca sulla Gazzetta dello Sport riguardo al futuro tra i pali per i nerazzurri. "Vicario è sicuramente uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Non è ancora un top ma penso che se dovesse arrivare davvero lui sarà una scelta che andrà al di là della sua nazionalità. Non penso che l'Inter voglia un italiano per forza. E poi sembra proprio un'occasione di mercato", dice l'ex portiere.

"Giusto scegliere il Tottenham tre anni fa? Certo, ha giocato nel campionato più importante del mondo, in una società che qualche anno fa puntava a vincere la Premier League. L'anno scorso ha vinto l'Europa League anche se quest'anno rischia quasi di retrocedere. Penso che nel 2023 non poteva prendere una decisione migliore". Tecnicamente, secondo Pagliuca, "è molto bravo tra i pali. Come suo punto debole penso alle uscite. A volte lo vedo troppo schiacciato sulla linea di porta. In una big italiana non ha mai giocato quindi sarà una sfida tutta nuova. Vedremo. lo posso solo augurarmi che faccia benissimo".