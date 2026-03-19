Negli ultimi giorni sono tornate a circolare le voci sull'interesse dell'Inter nei confronti di Manu Koné, dopo il tentativo andato a vuoto lo scorso agosto. Rumors di mercato che trovano spazio su Il Messaggero, a poche ore dall'ottavo di finale di Europa League tra la Roma e il Bologna. Secondo la testata romana, nessuno in casa giallorossa ha interesse a smentire queste voci, in primis il diretto interessato che preferisce concentrarsi sul suo recupero fisico, visto che soffre ancora noie muscolari che non ne agevolano il recupero rapido tra una partita e l'altra.

Nonostante ciò dovrebbe partire dall'inizio contro i rossoblu all'Olimpico.