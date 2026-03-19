Il nome di Guglielmo Vicario continua ad essere accostato all'Inter, ma secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe un intoppo riguardo al possibile approdo in nerazzurro. Il budget destinato al rinforzo tra i pali, infatti, sarebbe di una ventina di milioni e ad oggi non basterebbero (si legge) per l'estremo difensore del Tottenham, né per provare a prendere Carnesecchi dall'Atalanta.

Anche per questo uno dei nomi che intrigano il club di via della Liberazione nella ricerca di un nuovo portiere è quello di Alisson, già visto in Italia con la Roma e oggi sotto contratto col Liverpool fino al 2027. Oltre alla possibilità di una permanenza nei Reds, c'è da prendere in considerazione la concorrenza, nello specifico quella della Juventus, alla ricerca di un numero uno di esperienza. Va però considerato che Alisson guadagna 11 milioni di euro lordi a stagione...