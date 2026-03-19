Non solo Aleksandar, anche Filip Stankovic sogna il ritorno all'Inter. Ceduto al Venezia a titolo definitivo per due milioni di euro, per l'estremo difensore i nerazzurri vantano il 50% sulla futura rivendita e con la possibilità di addio a Sommer e "Pepo" Martinez che prende piede è già certo che ci saranno grandi manovre tra i pali.

Stankovic è ormai affermato al Venezia, primo in B e che sogna la promozione. Non è escluso che l'Inter decida di investire nuovamente sul giocatore, assegnandogli il ruolo di vice. Filip ha dalla sua un po' di esperienza già alle spalle e la conoscenza dell'ambiente. Inoltre sarebbe utile per le liste.