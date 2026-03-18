La lotta salvezza può attendere per qualche ora, la Fiorentina è completamente focalizzata sulla gara con il Rakow con l'obiettivo di accedere ai quarti di finale della Conference League. Come sottolineato da Cher Ndour in conferenza stampa: "Tutta la Fiorentina è affezionata a questa competizione, cerchiamo di dare il massimo per provare ad andare più avanti possibile. Il nostro obiettivo rimane passare il turno", le parole del centrocampista italiano. Che, poi, sposta il discorso sul percorso dei gigliati in Serie A dopo il successo di Cremona: "I tre punti conquistati lunedì ci hanno permesso di fare un passo avanti e di staccarci dalla zona retrocessione, ma in campionato sappiamo che abbiamo nove finali davanti da dover giocare. Nello spogliatoio c'è un buon clima, il gruppo è unito e ha grandi leader. Questo ci sta aiutando e spero succederà anche domani".