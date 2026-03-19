L'Inter ha preso la decisione definitiva: Aleksandar Stankovic sarà riscattato subito e tornerà a Milano già in estate. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport mentre ricorda che l'investimento sarà di 23 milioni di euro dopo averne incassati circa 10 nel luglio scorso dal Bruges. Il club nerazzurro aveva anche la possibilità di lasciare il figlio di Deki un anno in più in Belgio, con la recompra che nel 2027 sarebbe però lievitata a 25 milioni di euro totali.

"L'operazione - scrive la rosea - farà felici tutti: l'Inter, che si ritrova un profilo maturo per la prima squadra; Stankovic, che mai nella vita ha nascosto la sua passione per il nerazzurro (di Milano) e il forte desiderio di tornare da protagonista; il Bruges - nerazzurri pure loro -, che come sorta di 'premio valorizzazione' andrà in positivo di 13 milioni".