Buone notizie in casa Inter sul fronte Alessandro Bastoni. Il difensore centrale di piede mancino, come si legge su Tuttosport, ha infatti svolto ieri gran parte dell'allenamento con il gruppo e spera già oggi di tornare totalmente al lavoro insieme ai compagni di squadra.

Bastoni si candida così ad un posto per la trasferta di Firenze, magari anche da titolare, visto che in caso di allenamento in gruppo già oggi avrebbe tre allenamenti pieni nelle gambe prima della partita. 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
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