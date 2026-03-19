Non ci sono più dubbi, in casa Inter: Aleksandar Stankovic verrà riacquistato dal Bruges per 23 milioni di euro e riportato a casa, un anno dopo averne ricevuti 9,5 dai belgi per la cessione. Come riporta il Corriere dello Sport, il serbo porterà visione di gioco e tiro da fuori alla causa, per la gioia di Chivu che lo ha visto crescere nel settore giovanile.

L'allenatore avrà anche una carta in più per poter lavorare sulla mediana a due, che Stankovic conosce bene. Nel frattempo tante squadre europee si sono accorte dell'esplosione del figlio d'arte. L'Inter, si legge, potrebbe vacillare solo davanti a una possibile maxi plsuvalenza in grado di finanziare gli acquisti estivi. Sarà importante ovviamente il parere di Chivu, che già fu fondamentale per far restare Pio Esposito.