Inter, poi Napoli e Milan. A fine stagione, il podio si comporrà così, secondo Pietro Lo Monaco: "A meno di grandi terremoti, la classifica finale vedrà l'Inter vincere il campionato. Il Napoli potrebbe superare il Milan, mentre per la quarta posizione è una bella bagarre", ha spiegato l'ex dirigente del Catania a TuttoMercatoWeb.com.

"I rossoneri non hanno l'organico per competere con la squadra di Chivu, hanno fatto un campionato al di sopra delle loro possibilità - ha aggiunto Lo Monaco -. Mentre il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, poi ha ciccato la campagna estiva: ha sbagliato Lucca, Lang e Beukema, tutti calciatori che non hanno dato l'apporto che ci si aspettava".