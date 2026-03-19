Il Napoli ci crede. Non al piazzamento Champions, ma alla rimonta Scudetto. Lo riporta stamane Il Mattino, che svela il messaggio di Antonio Conte ai propri giocatori alla vigilia della trasferta di Cagliari in programma domani alle 18.30. L'obiettivo dell'allenatore salentino è arrivare a -6 dai nerazzurri per mettere loro pressione, convinto che la trasferta dell'Inter a Firenze possa rappresentare una trappola. Al contempo, sarebbe un momentaneo sorpasso al secondo posto sul Milan, impegnato il giorno dopo in casa contro il Torino. Pertanto, vuole che i suoi calciatori arrivino a 62 punti in classifica prima della sosta

Sezione: Rassegna / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 13:34
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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