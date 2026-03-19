Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore del grande Parma negli anni Novanta e oggi opinionista TV, ha svelato un retroscena che avrebbe potuto cambiare la rotta della sua carriera: "Mi voleva l’Inter, andai perfino a casa Pellegrini. Tanzi rifiutò e mi fece un contratto di sei anni anticipandomi una somma per comprare casa a Parma. Tempo dopo seppi che anche la Juventus si era interessata a me, ma parlando solo con il club".