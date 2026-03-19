Dopo aver saltato per infortunio gli impegni della Nazionale francese di ottobre e novembre, Marcus Thuram torna tra i convocati di Didier Deschamps per le amichevoli con Brasile e Colombia, in programma rispettivamente il 26 e 29 marzo, negli Stati Uniti.

"Abbiamo sempre delle risposte a ogni ritiro, anche se abbiamo già qualche informazione sui giocatori - ha spiegato il ct dei Bleus in conferenza stampa -. Dal punto di vista sportivo, questo tour non è l'ideale. Giocheremo giovedì e domenica, con giocatori che hanno appena giocato in Champions League. Ci sono partite importanti questo fine settimana e ci saranno dopo il ritiro. Con queste due partite, le sessioni di allenamento saranno ridotte. Ci concentreremo sull'essenziale. Brasile e Colombia ci daranno ulteriori risposte. Statisticamente, ci saranno molti giocatori in questa lista a maggio, anche se non dovremmo trarre conclusioni affrettate. Possono succedere molte cose in due mesi, spero non negative. I criteri per la selezione? Voglio tre opzioni per ruolo".