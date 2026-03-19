Dopo l'uscita di scena dalla Champions per mano di un Bayern Monaco troppo forte, all'Atalanta rimangono due competizioni in cui poter raggiungere i propri obiettivi. Come spiegato da Raffaele Palladino a Sky Sport: "Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo portarla a Bergamo. Sarebbe un sogno per noi perché sarebbe l'accesso più veloce all'Europa - ha detto l'allenatore dei bergamaschi -. Poi abbiamo il campionato: con Lecce e Verona vogliamo fare più punti possibili. Poi avremo degli scontri diretti con Juve, Roma e Bologna; dovremo fare dei filotti per rimanere attaccati lì davanti. Quando sono arrivato eravamo 13esimi, ora siamo settimi dopo una grande scalata. Noi ci crediamo, vogliamo dare tutto fino alla fine". 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 17:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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