Dopo l'uscita di scena dalla Champions per mano di un Bayern Monaco troppo forte, all'Atalanta rimangono due competizioni in cui poter raggiungere i propri obiettivi. Come spiegato da Raffaele Palladino a Sky Sport: "Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo portarla a Bergamo. Sarebbe un sogno per noi perché sarebbe l'accesso più veloce all'Europa - ha detto l'allenatore dei bergamaschi -. Poi abbiamo il campionato: con Lecce e Verona vogliamo fare più punti possibili. Poi avremo degli scontri diretti con Juve, Roma e Bologna; dovremo fare dei filotti per rimanere attaccati lì davanti. Quando sono arrivato eravamo 13esimi, ora siamo settimi dopo una grande scalata. Noi ci crediamo, vogliamo dare tutto fino alla fine".