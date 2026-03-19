Il caso legato a Alessandro Bastoni continua a far discutere anche fuori dal campo, arrivando fino alla politica. A intervenire è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha preso posizione sulla proposta di candidare il difensore dell’Inter al premio Rosa Camuna: “Bastoni in questo momento è un elemento fondamentale per la Nazionale – ha dichiarato – e credo debba essere sottratto a qualsiasi polemica, lasciato libero di concentrarsi sulle partite che dobbiamo assolutamente vincere”.

La proposta di assegnargli l’onorificenza lombarda, avanzata da Federico Romani e sostenuta anche da Pietro Bussolati, ha infatti diviso il dibattito politico. Tra i contrari anche l’assessore ai Trasporti Franco Lucente, che ha espresso perplessità anche per il suo legame con il mondo juventino.

Fontana ha poi chiuso con una battuta significativa: “Credo che per Bastoni e per tutto il Paese il premio più bello sarebbe la qualificazione ai Mondiali di calcio”.