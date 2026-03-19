Il Corriere della Sera punta oggi su un articolo riguardante i cosiddetti "indispensabili" delle squadre di vertice in Italia. Nel pezzo si ricorda l'importanza di Lautaro Martinez, fermo da sei partite e senza il quale l'Inter ha fortemente rallentato in termini di vittorie e di gol segnati.

Si sottolinea però anche la capacità della squadra di sopperire a due mancanze molto importanti. La prima è quella di Denzel Dumfries, tornato dal 1' soltanto contro l'Atalanta e che non giocava titolare dal 9 novembre, giorno di Inter-Lazio. Senza l'olandese, la squadra ha quasi sempre vinto, costruendo il forte vantaggio sulle inseguitrici in classifica. La seconda assenza prolungata è stata quella di Calhanoglu, il regista titolare, in procinto di tornare nella formazione iniziale domenica prossima ma che è stato a lungo fermo, sostituito egregiamente da Zielinski. Anche in questo caso, la squadra ha comunque vinto tantissimo in Serie A.