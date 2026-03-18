Questo pomeriggio, il Benfica U19 approda a Milano per sfidare l'Inter di Benito Carbone nella gara valida per i quarti di finale di Youth League. Il tecnico delle Aguias Vitor Vinha, parlando alla TV ufficiale del club, evidenzia il maggior punto di criticità della sfida odierna:"È un'altra partita di Youth League per noi. Affronteremo un avversario difficile e complesso su un campo diverso. Finora abbiamo sempre giocato su erba naturale, ma domani giocheremo su un manto sintetico, e per di più con zone ricche di sughero. L'ultimo allenamento è servito per capire il rimbalzo della palla, per vedere se rotola veloce o più lentamente".

Insieme a Vitor Vinha parla anche uno dei giocatori più importanti della rosa, Anisio Cabral: "La squadra è molto concentrata sui nostri obiettivi, che consistono nel giocare una buona partita e vincere. L'Inter è un avversario molto fisico, che ama attaccare molto e lo fa con tanti giocatori, ma noi dobbiamo concentrarci sulla squadra. Il campo in sintetico? Non cambia nulla. Siamo giocatori e dobbiamo essere pronti per qualsiasi tipo di campo, non fa molta differenza. Siamo qui per giocare".