Lutto in casa Como. Nelle scorse ore a Singapore è venuto a mancare Michael Hartono, azionista di riferimento del club lariano assieme al fratello Robert Budi. Aveva 86 anni. La notizia arriva dall'Indonesia.

Hartono era al vertice di un impero economico costruito attorno a Djarum e soprattutto alla partecipazione in Bank Central Asia, snodo centrale di una fortuna che Forbes collocava ancora tra le più grandi del pianeta.

Ovviamente, l'Inter ha voluto pubblicare sui propri canali social un messaggio di cordoglio per la famiglia Hartono dopo questa perdita.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 12:10
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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