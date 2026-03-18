Riscaldamento e attivazione muscolare col gruppo, poi personalizzato. Così è andato ieri l'allenamento di Alessandro Bastoni, come riporta Tuttosport. Il difensore nerazzurro sente ancora dolore quando calcia, il colpo preso nel derby non si è ancora riassorbito del tutto. Oggi non tornerà in gruppo e non c'è una data precisa per il rientro: si valuterà giorno per giorno.

Una situazione che monitora da vicino anche Gattuso, visto che il 26 marzo si avvicina e che in quella data l'Italia dovrà giocarsi lo spareggio contro l'Irlanda del Nord a Bergamo.