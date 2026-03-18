L'aperitivo era stato promettente con Barcellona-Newcastle 7-2, poi la serata di Champions League non ha deluso le aspettative in fatto di gol e spettacolo, senza, tuttavia, regalare grandi sorprese a livello di qualificazione ai quarti di finale. Tutte e tre le partite delle 21 hanno rispettato i pronostici: il Bayern Monaco ha ampliato il divario già oceanico dall'Atalanta sconfiggendola 4-1, all'Allianz Arena, dopo il 6-1 tennistico dell'andata. Il Liverpool che partiva sotto di un gol dopo la trasferta turca, ha ribaltato il Galatasaray superandolo con un netto 4-0. Sconfitta indolore, infine, per l'Atletico Madrid, che cade a Londra 3-2 ma passa comunque il turno in virtù del 5-2 maturato a Madrid otto giorni fa.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE:

Liverpool-PSG

Bayern-Real Madrid

Barcellona-Atletico Madrid

Arsenal-Sporting Lisbona