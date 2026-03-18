Buone notizie per il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli arrivano dalla rifinitura odierna al Viola Park in vista della trasferta polacca contro il Rakow. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è vicino al recupero l'esterno Robin Gosens, uscito dal campo dolorante nel corso della partita di lunedì con la Cremonese; il tedesco può essere a disposizione per la gara dell'ex di domenica sera contro l'Inter al Franchi.

Recuperato anche Niccolò Fortini, che invece dovrebbe giocare domani in Polonia per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si allenano ancora a parte invece Manor Solomon e Moise Kean.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 18 marzo 2026 alle 15:05 / Fonte: Laviola.com
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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