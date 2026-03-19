Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo all'Inter, che tornerà ad allenarsi domani, all'antivigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. Un appuntamento a cui non mancheranno Hakan Calhanoglu, recuperato al 100%, e molto probabilmente Alessandro Bastoni, che nell'allenamento di venerdì potrebbe tornare a lavorare in gruppo. A Firenze spera di esserci anche Lautaro Martinez, che ha intensificato il lavoro personalizzato: una sua convocazione resta comunque difficile. Sicuro assente Henrikh Mkhitaryan, il cui ritorno in campo slitta a dopo la sosta. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 12:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.