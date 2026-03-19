Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la partita tra Fiorentina e Inter, in programma al Franchi domenica sera. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. Maresca al Var e Massa come Avar.

Il bilancio dei viola con Colombo non è entusiasmante: 6 precedenti con 3 pareggi e 3 sconfitte, ergo nessuna vittoria. Diverso il discorso per l'Inter, che in 8 precedenti ha vinto 6 volte perdendo 2. Nello specifico, il direttore di gara era in campo nel derby della seconda stella vinto 2-1 dall'Inter, ma anche a Bologna la scorsa stagione dove a spuntarla furono i felsinei con un gol di Riccardo Orsolini allo scadere.