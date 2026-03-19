L'Inter starebbe pensando ad Orkun Kökçü per colmare il vuoto che verosimilmente si creerà a centrocampo, in estate, con l'addio di Hakan Çalhanoğlu. Secondo il media turco Fotomac, il club nerazzurro avrebbe stanziato un budget di 35-40 milioni di euro per ingaggiare il classe 2000, per il quale il Besiktas ha già rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro da parte dello Zenit San Pietroburgo.

"Qualora arrivasse un'offerta ufficiale dall'Inter, la dirigenza del Beşiktaş dovrebbe chiedere una cifra astronomica per il suo cartellino. Orkun Kökçü, infatti, è concentrato sul raggiungimento di successi in Süper Lig e nelle coppe europee con la maglia bianconera", si legge nell'articolo. Le discussioni, comunque, sono rimandate al termine della stagione.