Dopo la pausa comunicativa successiva al pareggio assai polemico contro l'Atalanta al Meazza, Cristian Chivu torna a parlare in conferenza stampa sabato alla vigilia di Fiorentina-Inter, gara valida per la 30esima giornata di Serie A, a cui il tecnico romeno comunque non parteciperà in quanto squalificato.

L'appuntamento con i giornalisti nella sala stampa del BPER Training Centre in Appiano Gentile è alle 14.30. Diretta testuale su FcInterNews.it.

Sezione: News / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 13:11
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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