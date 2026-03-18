Torna a parlare dell’Inter, Roberto Saviano che attraverso i suoi canali social è tornato ad incalzare i tifosi nerazzurri sull’inchiesta doppia curva, facendo loro un vero e proprio appello: “Ai tifosi interisti che vengono qui... Invito loro a leggere l’inchiesta Doppia Curva, quell’inchiesta con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per una furbata dell’Inter di essersi dichiarata immediatamente parte lesa, dopo aver risolto, pagando, le problematiche sportive.

Ma è solo l’inizio quello, solo l’inizio - continua -. Di fatto l’Inter ha dichiarato che sono stati costretti dalla ‘ndrangheta a subire la gestione dei parcheggi, delle curve, del franchising. Una visione assolutamente superficiale, l’Inter meriterebbe di essere retrocessa per come ha gestito il rapporto con la ‘ndrangheta e coi propri tifosi” ha continuato ad attaccare pesantemente, prima poi di coinvolgere anche altre big italiane. “Anche il Milan e la Juventus hanno avuto una gestione pessima, sia chiaro.

Il Napoli ai tempi di Genny a’ Carogna era in balia completa dell’organizzazione criminale. Poi c’è stata una strategia di allontanamento dall’organizzazione, ma gli ultrà restano un mondo infiltrato. Con l’arrivo di Bellocco a Milano, l’Inter non l’ha fatto, anzi… Beretta conserva i segreti che lentamente stanno uscendo. Siamo solo al primo atto. Basta parlare di questi rapporti orrendi, il calcio è marcio" ha concluso.