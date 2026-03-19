Sono 175 i precedenti in Serie A tra Inter e Fiorentina. A guidare il bilancio sono i nerazzurri con 74 vittorie, con i 46 successi dei viola e 55 pareggi a completare il quadro. La sfida tra le due squadre è da sempre ricca di gol: 274 reti per il Biscione, 223 quelle dei gigliati.

I numeri cambiano se si tiene conto solamente dei match giocati al Franchi: 35 volte la sfida si è conclusa in parità, mentre la Fiorentina ha collezionato 30 successi contro i 22 dei nerazzurri.