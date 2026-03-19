Nel prepartita di Raków Czestochowa-Fiorentina, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il momento della formazione Viola, prossima avversaria dell'Inter in campionato:

Sulle scelte di formazione e sull’approccio alla competizione, Ferrari ha dichiarato: “È una coppa in cui cerchiamo di andare il più possibile avanti. Ci permette di liberarci un po’ dai pensieri del campionato, che in questa stagione sono tanti. Vogliamo affrontarla nel migliore dei modi, sapendo che ogni partita in Europa è difficile e nulla è scontato”.

Il dirigente ha poi voluto ricordare Barone a due anni dalla sua scomparsa: “Ha lasciato un segno enorme in tutti noi. Rocco Commisso ha messo le risorse, ma Joe è stato la forza e la tenacia che hanno costruito questa Fiorentina. È una persona che manca molto e il suo esempio continuerà a guidarci”.

Infine, uno sguardo alla crescita della squadra: “Abbiamo vissuto due fasi: la prima fino a dicembre-gennaio e una seconda iniziata con il nuovo anno. Crediamo di aver fatto passi avanti, migliorando non solo nella gestione emotiva, ma anche nella preparazione e nella lettura delle situazioni. Naturalmente è facile ricadere, quindi dobbiamo restare concentrati, affrontando ogni partita singolarmente, con la massima attenzione."