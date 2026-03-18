Non è un periodo semplice per Marcus Thuram, che continua a fornire prestazioni incompiute, ben al di sotto degli standard a cui aveva abituato l'ambiente nerazzurro, proprio nella fase in cui l'assenza di Lautaro Martinez gli aveva consegnato idealmente lo scettro di guida dell'attacco dell'Inter. Il francese fatica a ritrovare la brillantezza, anche contro l'Atalanta ha sprecato un'occasione che avrebbe probabilmente chiuso la gara nella ripresa e inevitabilmente il suo nome viene spesso accostato a una possibile exit strategy. Sia per il rendimento degli ultimi mesi (oltre due con una sola rete all'attivo), sia perché arrivato a parametro zero permetterebbe al club di realizzare una corposa plusvalenza, senza tuttavia liberare chissà quanto spazio nel costo squadra in ottica sostituzione. Ma prima di valutare i dettagli finanziari, in Viale della Liberazione servirebbe ricevere un'offerta importante.

I recenti rumors hanno ventilato un possibile approdo in Arabia Saudita, dove non farebbero fatica ad accontentare le richieste sue e quelle dell'Inter. Ma secondo quanto appurato da FcInterNews.it è più probabile un suo sbarco in Premier League, meta assai gradita dall'attaccante classe '97 e senza dubbio generosa dal punto di vista economico. Nello specifico, da tempo Thuram ha ricevuto manifestazioni di gradimento da parte di Newcastle e Aston Villa che in estate, cogliendo l'opportunità, potrebbero farsi avanti. Poi bisognerà capire se un'eventuale offerta sarebbe in linea con le aspettative del francese e soprattutto le cifre che verrebbero messe sul tavolo.

Ad oggi, comunque, il numero 9 nerazzurro è sereno, non pensa al mercato quanto piuttosto a finire bene la stagione che si concluderà con il Mondiale. Successivamente valuterà serenamente la situazione, ribadendo la sua preferenza per il calcio inglese a quello arabo. Sponda Inter, è chiaro che la prossima estate potrebbe essere utile per remunerare al massimo da una sua cessione e reinvestire il ricavato su altri profili di cui si sente la necessità, compreso un nuovo attaccante magari con caratteristiche differenti.