L'Atalanta, l'ultima rappresentante della Serie A nell'edizione della Champions League 2025-26, è uscita di scena agli ottavi di finale in maniera fragorosa in termini di punteggio: il passivo, dopo il match d'andata e ritorno contro il Bayern Monaco, recita 10-2 per i tedeschi. Una batosta pesantissima che fa diventare la Dea la prima squadra italiana a subire almeno dieci gol tra andata e ritorno in un singolo turno nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee. Lo evidenzia Opta.