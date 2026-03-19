Non solo Nico Paz. Tra i calciatori del Como che hanno attirato l’interesse dell’Inter – e non solo – c’è anche Martin Baturina. Secondo quanto appreso da FcInterNews il croato infatti piace al club nerazzurro, che in realtà non ha ancora chiesto informazioni ufficiali ai lariani sul croato, ma che comunque ne segue lo sviluppo (per un discorso che fondamentalmente vale anche per altri club, vedi il Napoli).

A livello teorico il calciatore è considerato incedibile, addirittura si dice che il Como lo valuti più di 50 milioni di euro, se non 60, ma chiaramente finché non ci dovessero essere discorsi concreti tutto resta nel campo delle ipotesi. Chi è vicino a Baturina però sa perfettamente come l'ex Dinamo Zagabria sia per l’appunto sotto la lente d'ingrandimento nerazzurra e sarà così anche per i mesi a venire.