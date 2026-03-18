"Le vittorie aiutano a crescere, ti danno autostima, soprattutto se sono delicate come quella che abbiamo ottenuto con la Cremonese. E' stato un risultato importante dopo una bella prestazione. Ora dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step. Domani sarà difficile come ogni gara a livello internazionale. Stiamo cercando la continuità da quando sono arrivato, ho detto ai ragazzi che bisogna essere bravi a recuperare le energie nervose. Dobbiamo costruire una mentalità, anche con la Cremonese abbiamo preso gol dopo che è calata l'attenzione". Lo ha detto Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, parlando a Sky Sport, alla vigilia della gara di Conference League contro il Rakow.

Come sta Kean?

"Sta bene, era già in panchina con noi a Cremona. Lo stavo mettendo in campo, poi Ranieri si è infortunato e ho messo un difensore. E' pronto per giocare titolare o dalla panchina".

Piccoli ha dato belle risposte.

"L'ho detto subito dopo la gara di lunedì. Roberto è un diamante grezzo, un ragazzo eccezionale".