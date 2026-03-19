Impegno europeo per la Fiorentina, in campo alle ore 18:45 in Conference League per sfidare il Rakow nella settimana che conduce alla sfida contro l'Inter. La grande novità nella formazione di Paolo Vanoli è il ritorno di Moise Kean, titolare al centro dell'attacco in compagnia di Harrison e Fazzini.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini.
 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 18:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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