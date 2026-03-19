Se prima si parlava di rumors, oggi non è più una congettura: l'incontro tra club di Serie A e arbitri, inizialmente in programma per lunedì 23 marzo, è stato rinviato fino a data da destinarsi. Le motivazioni del rinvio sono riconducibili all'assenza del designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, impegnato per quella data con la UEFA a Malta. Il presidente della Lega, Ezio Simonelli, ha dunque reso noto il rinvio del meeting.

"Abbiamo deciso di spostare l’incontro alla fine del campionato", ha detto Simonelli al termine del consiglio federale della FIGC. "Siamo tutti fiduciosi che le cose vadano come devono andare. Preferiremmo piuttosto discutere di come organizzare la trasferta negli Stati Uniti".