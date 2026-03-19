Ieri si sono disputati i ritorni degli ultimi ottavi di Champions League. Nessuna italiana più in corsa dopo i 10 gol subiti dall'Atalanta tra andata e ritorno dal Bayern Monaco. Tutto questo va a rivalutare in maniera massiccia l'era Inzaghi in Europa, seppure qualcuno continua ancora a fare finta di nulla. Intanto arrivano buone notizie dal "campo".

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.