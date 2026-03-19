Non ci sarà il rinnovo di contratto tra Yann Sommer e l'Inter, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport le parti si saluteranno alla fine della stagione, a meno a partire non dovesse essere "Pepo" Martinez e allora l'elvetico potrebbe diventare il secondo del futuro titolare. In ogni caso i nerazzurri stanno cercando un sostituto e in pole continua ad esserci Guglielmo Vicario. L'estremo difensore è il preferito del club, ha uno sponsor importante in Gianluca Spinelli (il preparatore dei portieri) ed è in rotta col Tottenham. Un mese ancora per capire come andranno la corsa Scudetto dell'Inter e quella salvezza per gli Spurs, poi partirà l'assalto.

Il prezzo si aggira sui 15-20 milioni di euro, che l'Inter sembra voler mettere sul piatto nonostante il ragazzo sia prossimo ai trent'anni (li compirà ad ottobre). Il ruolo è delicato e prevede discorsi a parte rispetto a quelli per altre posizioni, dove difficilmente si faranno investimenti per possibili innesti della stessa età. Se si dovesse concretizzare l'acquisto, si celebrerebbe così un matrimonio che già tre anni fa sembrava vicino a compiersi.

Restano in piedi alcune alternative: Lunin, vice di Courtois al Real Madrid, costerebbe meno di Carnesecchi e ha uno stipendio inferiore ad Alisson e al "Dibu" Martinez.