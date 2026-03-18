Sarà un'estate con tanti cambiamenti in casa Inter, secondo La Gazzetta dello Sport. Saluteranno in tanti della vecchia guardia: Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, forse De Vrij, senza contare Frattesi. E persino nella colonia italiana, da Barella a Bastoni, non sono escluse cessioni eccellenti a priori.

I nomi in ingresso, invece, sono quelli di Manu Koné, magari sfruttando la necessità della Roma di fare plusvalenza entro il 30 giugno, e anche Marco Palestra per il quale i nerazzurri fanno sul serio, anche se la valutazione dell'Atalanta tende più ai 50 che non ai 40 milioni. A destra, infatti, per Luis Henrique sono già arrivate offerte attorno ai 30 milioni di euro, mentre Dumfries potrebbe attivare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

In porta c'è sempre Vicario in pole, in difesa non è escluso che possa partire addirittura Bastoni, ma a quel punto resterebbe Bisseck, mentre la certezza è il riscatto di Akanji. I due possibili obiettivi per rafforzarsi sono Muharemovic, 23enne mancino del Sassuolo, e Solet, che l'Inter non ha perso di vista.