Ci sono due nomi nuovi nell'orbita dell'Inter per quel che riguarda il mercato estivo e a proporli oggi è il Corriere dello Sport. Il primo è un centrocampista argentino di passaporto spagnolo, tra i grandi protagonisti della stagione del Como ed è Maximo Perrone. Ha 23 anni, è stato riscattato dai lariani l'estate scorsa per 13 milioni dopo essere stato preso in prestito dal Manchester City e adesso vale almeno il doppio (i Citizens hanno anche il 30% sulla rivendità). C'è anche il Napoli in fila, ma l'Inter ha dalla sua la carta Zanetti, importante quando si tratta di argentini e sta provando a smuovere le resistenze del club lombardo.

L'altro giocatore proposto oggi dal quotidiano è quello di Ostigard, per il quale c'è già stata una richiesta di informazioni al Genoa, che chiede 12 milioni di euro. Riflessioni in corso per il norvegese, che a 26 anni sta vivendo una grande stagione anche a livello realizzativo (5 reti). Gioca in difesa a 4 come a 3, l'Inter ci sta pensando come possibile alternativa nel reparto arretrato.