Niente Premier League, Pio Esposito pensa all'Inter. Lo ha detto più volte anche il suo agente Mario Giuffredi e presto questa volontà (reciproca) potrebbe tramutarsi in un rinnovo con adeguamento contrattuale, come si legge su Tuttosport.

L'Arsenal si è mosso per primo per il giocatore e ora anche il Newcastle ci sta pensando (c'era un emissario a seguirlo a San Siro contro l'Atalanta). Ma ad oggi non ci sono margini: l'Inter vuole tenerlo, non ascolta offerte e lavora per il prolungamento fino al 2031. Durante la sosta ci saranno già nuovi contatti per un forte adeguamento, da 1,1 milioni più bonus a 4 milioni a stagione, un premio alla crescita del ragazzo. Saranno giorni importanti per il giocatore, impegnato anche con la nazionale a caccia del Mondiale.