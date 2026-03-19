Traguardo per la Fiorentina, prossima avversaria dell'Inter, che oggi ha staccato il pass per i quarti di finale di Conference League. A fine gara ne ha parlato il difensore Pietro Comuzzo ai difensori di Sky Sport: "È stata una stagione travagliata sin dall’inizio, che stiamo cercando di rimettere in piedi anche grazie alla Conference. L’obiettivo è di andare fino in fondo: lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare e andare avanti il più possibile. Ogni partita rappresenta un’occasione per crescere come gruppo e consolidare il nostro gioco."

Le aspettative su di te stanno aumentando. Come vivi questa crescita?

"Ogni giorno cerco di migliorare in qualcosa e arrivare al giorno della partita per dare il massimo. È un lavoro lungo, basato sulla costanza e sulla voglia di imparare. Solo attraverso la continuità si può crescere davvero, e su questo sto concentrando tutte le mie energie, con il supporto dello staff e dei compagni più esperti."

La Fiorentina sembra più serena nelle ultime uscite. Qual è la chiave di questa tranquillità?

"La voglia di vincere la Conference c’è sempre stata, e lo abbiamo dimostrato. Si vede in campo, in ogni partita, sia in coppa che in campionato. Vincere aiuta a vincere: quando arrivano i risultati, cresce la serenità, la testa è più libera e tutto diventa più naturale. Stiamo trovando il giusto equilibrio e dobbiamo continuare così."