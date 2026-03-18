Arturo Di Napoli, intervistato dal sito Superscommesse.com, si è sbilanciato sul finale di campionato: "L’Inter ha tutte le carte in regola per vincere lo Scudetto, ma i giocatori nerazzurri e Cristian Chivu sanno che nulla è scontato e facile, nonostante la sconfitta di Roma dei rossoneri abbia fatto tirare a tutto l’ambiente un sospiro di sollievo. L’Inter ha mezzo scudetto in casa, nonostante il Milan sia una squadra che non muore mai. Diciamo che a questo punto solo l’Inter può perdere questo trofeo", il parere dell'ex attaccante di Inter, Messina e Salernitana.

Re Artù parla anche ai microfoni di TMW Radio esprimendo il proprio apprezzamento per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu: "Ha fatto molto bene anche per l'eredità che ha avuto. Di certo può ancora crescere, ma finora il bilancio è positivo. Per quanto riguarda chi poteva fare di più invece dico Vincenzo Italiano, perché lo reputo un allenatore che può ambire anche ad allenare una big. Comunque anche Cesc Fabregas sta facendo un lavoro straordinario, seppur in un club che ha costruito la rosa su misura per le sue idee. Mi incuriosisce perché ha qualcosa che non vedo in altri tecnici e sono anche curioso di vederlo in un big club".