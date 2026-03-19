Ennesima esclusione dai convocati della Nazionale tedesca per Yann Bisseck che resterà a Milano a disposizione di Cristian Chivu durante la sosta del campionato di fine mese. Julian Nagelsmann, infatti, non ha inserito il difensore dell'Inter nella lista dei convocati della Mannschaft per le sfide amichevoli contro Svizzera e Ghana

Sezione: Focus / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 14:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.