Il quotidiano Sport continua a cavalcare la tigre Alessandro Bastoni per il Barcellona. Rifacendosi alle notizie circolate in Italia nelle ultime ore, il giornale catalano spiega come il club blaugrana abbia individuato in Bastoni un obiettivo per lo staff tecnico, al fine di rinforzare una difesa che ha mostrato alti e bassi. L'interesse dei Culé è rafforzato dal fatto che, nonostante le offerte di club di Premier League, l'italiano preferirebbe vestire la maglia del Barça rispetto ad altre proposte dall'estero, convinto che il suo stile di gioco si adatti ai principi calcistici che il Barcellona vuole consolidare.

Il suo stile di gioco, sostiene Sport, è chiaramente appetibile per un club come il Barça. "È un difensore mancino dotato di grande abilità tecnica, eccezionale nel impostare il gioco da dietro e con una visione di gioco che gli permette di scardinare le linee avversarie con passaggi verticali e di contribuire all'azione offensiva da posizioni arretrate. Capace di giocare sia in una difesa a tre che a due, la sua intelligenza tattica e la sua freddezza sotto pressione lo distinguono da molti difensori tradizionali", si legge.