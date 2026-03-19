Oaktree ha superato RedBird nella corsa per avere una squadra a Milano nel circuito di Nba Europe. Il fondo ha studiato il progetto proposto dalla Nba e sarebbe addirittura in vantaggio, dopo il sì dato da Howard Marks alle prime mosse. Colloqui positivi ci sono stati sia con Nba che con Olimpia Milano. La certezza è che la lega americana del basket vuole Milano e Roma. Dopo aver presentato il progetto, nel video parliamo dei punti di forza e di debolezza di un progetto che potrebbe riguardare da vicino anche il brand Inter.