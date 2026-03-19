Tra i temi trattati da Beppe Marotta durante l'intervenuto in video collegamento a 'Motore Italia', il roadshow di Milano Finanza, il presidente dell'Inter ha toccato anche il tema del nuovo stadio che sta particolarmente a cuore al claub nerazzurro e al Milan, che insieme hanno deciso di acquistare l'area di San Siro per la costruzione dell'impianto: "La nuova struttura nasce dall'esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresenti la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attività commerciali. Lo sport è un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi".