Tra i temi trattati da Beppe Marotta durante l'intervenuto in video collegamento a 'Motore Italia', il roadshow di Milano Finanza, il presidente dell'Inter ha toccato anche il tema del nuovo stadio che sta particolarmente a cuore al claub nerazzurro e al Milan, che insieme hanno deciso di acquistare l'area di San Siro per la costruzione dell'impianto: "La nuova struttura nasce dall'esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresenti la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attività commerciali. Lo sport è un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi".

Sezione: Focus / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 21:00 / Fonte: TMW
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.